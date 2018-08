Diebe stehlen Fahrräder.

Unbekannte haben am Montag zwei Fahrräder entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 7 und 16.30 Uhr wurde am Montag ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube entwendet, das von seiner Besitzerin im Fahrradparkhaus am Aalener Bahnhof abgestellt worden war. Das Fahrrad im Wert von rund 650 Euro hat weiße Streifen; es war mit einem Drahtspiralschloss an ein fest installiertes Gitter angeschlossen.

Ebenfalls am Montag, in der Zeit zwischen 7.15 und 13 Uhr, entwendete ein Dieb ein Fahrrad der Marke Bulls, das von seinem Besitzer im Fahrradparkhaus angeschlossen worden war. Das Fahrrad ist schwarz mit weißer Aufschrift.