Diebe stehlen Autoteile im Wert von 100 000 Euro

Auf rund 100 000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte in der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, verursacht haben, als sie sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße an mehreren hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen machten und diverse Teile entwendeten. Von zwei Audi wurden die Keramikbremsanlagen ausgebaut, von weiteren Fahrzeugen entwendeten die Täter die Räder. Zum Abtransport muss ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet worden sein. Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.