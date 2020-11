Diebe sind auf Baustellen unterwegs.

Zwei Diebstähle haben sich auf Baustellen in Neukochen und Oberalfingen ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände einer Großbaustelle in Neukochen ist am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13 Uhr aus dem Bürotrakt ein Hilti Akku-Trockenschrauber SD 5000 – A 22 im Wert von rund 400 Euro gestohlen worden.

Auf einer Baustelle an der Nördlinger Straße in Oberalfingen drangen Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Baucontainer ein, nachdem sie einen 2,2 Tonne schweren Betonklotz mit Hilfe eines auf der Baustelle befindlichen Baukrans entfernt hatten, der zur Absicherung vor diesem abgestellt war. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge unter anderem ein Schlagschrauber, eine Flex sowie mehrere Betonrüttler gestohlen.