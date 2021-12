Diebe klauen stählernen Schneemann

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, haben bislang Unbekannte eine Stahlfigur in Form eines Schneemanns gestohlen, die in einem Garten in der Ebnater Hauptstraße aufgestellt war. Die Täter versuchten zudem, eine Holzskulptur in Form eines Weihnachtsbaums zu entwenden, wobei dessen Beleuchtung beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Diebesguts nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.