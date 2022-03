Im Zeitraum vom verganenen Freitag, 20 Uhr, bis zum Samstag, 4 Uhr, ist in eine Bäckereifiliale am Rathausplatz in Unterkochen eingebrochen worden. Die Diebe durchsuchten die Bäckerei nach Diebesgut und verwüsteten diese dabei teilweise. Zudem wurden die Einnahmen des Vortages entwendet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.