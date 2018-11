Diebe bestehlen Mitarbeiter in Restaurant.

Dreiste Diebe haben am Donnerstagabend in einem Restaurant zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sechs Männer und eine Frau betraten gegen 21.15 Uhr das Lokal in der Adlerstraße. Während sich fünf Personen in den Gastraum setzten, gingen zwei der Männer in Richtung Toiletten.

Zunächst unbemerkt gelangten sie in das Obergeschoss, wo sie aus dem Zimmer eines Mitarbeiters rund 500 Euro Bargeld entwendeten. Die beiden Diebe betraten anschließend das Zimmer eines weiteren Mitarbeiters, wurde dort aber von dessen Anwesenheit überrascht, da der Mann im Bett lag und schlief.

Alle sieben Personen verließen daraufhin die Gaststätte und fuhren in einem dunklen Kombi, an dem kein Licht eingeschaltet war, in Richtung Ortsmitte Heubach davon.