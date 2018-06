Zwischen 7.45 und 16 Uhr hat ein Dieb am Montag ein schwarz-mattgrünes Mountainbike der Marke Bulls, King Cobra Supreme und ein schwarzes Mountainbike der Marke King Cobra Disc gestohlen. Beide Räder waren mit einem Spiralschloss am Fahrradparkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße angeschlossen.

Hinweise auf den Täter und den Verbleib der entwendeten Räder nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen.