Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagnachmittag das iPhone eines 46-Jährigen gestohlen. Der Mann hielt sich gegen 16 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Rieger-Straße auf. Dort wurde er von einem Unbekannten angerempelt.

Erst zuhause stellte der Mann dann fest, dass ihm dabei wohl sein iPhone 8 im Wert von rund 700 Euro gestohlen worden war.