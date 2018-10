In einem Geschäft am Marktplatz hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10.15 und 10.30 Uhr das Handy der Marke Samsung Galaxy S7 sowie einen Geldbeutel aus einem verschlossenen Täschchen gestohlen. Diesese hatte die 32-jährige Geschädigte an ihrem Kinderwagen angehängt.