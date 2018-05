Ein Unbekannter hat am Samstagmittag gegen 14 Uhr einem 58-Jährigen während der Bahnfahrt zwischen Ellwangen und Aalen seinen Geldbeutel gestohlen. Der Fahrgast war kurz auf die Toilette gegangen und hatte seine Jacke dort an einen Kleiderhaken gehängt. Beim Verlassen der Toilette vergaß er die Jacke. Minuten später kehrte er zurück und stellte fest, dass sein Geldbeutel weg ist. (an)