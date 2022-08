Dieb stiehlt Geldbeutel im Discounter.

Eine 62-jährige Frau hat am Montag gegen 9.45 Uhr in einem Discounter eine Plastiktasche im Einkaufswagen liegen gelassen, in der sich ihr Geldbeutel befand. Später musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mitsamt Bargeld und Wertkarten aus der Handtasche entwendet wurde.

Täterhinweise konnte die Geschädigte nicht geben. Sollten andere Kunden Hinweise auf den Dieb geben können, so werden diese vom zuständigen Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegengenommen.

Da solche Diebstähle immer wieder vorkommen, rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Einkaufswagen liegen. Tragen Sie Geldbeutel/Taschen stets körpernah.