Ein 84-Jähriger hat am Freitag gegen 15.15 seinen Wagen in der Löwenstraße abgestellt, vergaß allerdings diesen abzuschließen. Ein bislang unbekannter Täter öffnete hierauf die Beifahrertüre und stahl den Geldbeutel des Mannes, der auf dem Beifahrersitz lag. Der Dieb konnte durch einen Zeugen beobachtet und angesprochen werden. Danach flüchtete der Täter zu Fuß. Die Ermittlungen zum Täter dauern derzeit an.