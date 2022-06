Ein bislang unbekannter Dieb hat am Montagabend zwischen 19.30 und 20.10 Uhr 400 Euro Bargeld gestohlen. Ein 29-Jähriger hatte während seines Aufenthalts in den Limes-Thermen seine Tasche in der Umkleidekabine vergessen. Eine Angestellte fand die Tasche später auf und brachte sie zur Kasse. Das Geld war zu dieser Zeit bereits verschwunden.