Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 17.45 und 19.45 Uhr aus dem Kassenraum eines Kinos im Hirschgässle das in einer Kasse befindliche Bargeld gestohlen. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter Telefon 07171 / 3580 entgegengenommen