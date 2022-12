Einer 73-jährigen Frau ist bereits am Mittwochmittag zwischen 13 und 13.10 Uhr die Handtasche entwendet worden. Die Seniorin hielt sich zu dieser Zeit in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße auf. Der Diebstahl ereignete sich zwischen der Kasse und ihrem auf dem Parkdeck abgestellten Fahrzeug. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse der 73-Jährigen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, entgegen.