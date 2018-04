Anhand einer Videoüberwachung ist festgestellt worden, dass ein Unbekannter am Donnerstag gegen 00.30 Uhr von einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße 300 Kilogramm Kupferkabel entwendet hat. Der Täter rollte das Kabel ab und verlud es dann in einen Mercedes. Der Wert des entwendeten Kabels wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.