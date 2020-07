Dieb schlägt während eines Fußballspiels zu

Während eines Fußballspiels begab sich ein Dieb am Samstagnachmittag in die Umkleidekabinen eines Sportvereins am Schönbrunnen und durchsuchte zahlreiche Taschen nach Bargeld. Er nahm auch Fahrzeugschlüssel an sich und durchsuchte anschließend einige Autos ebenfalls nach Bargeld. Die Schlüssel ließ er anschließend zurück. Wie viel Bargeld letztlich abhanden kam, kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf den Dieb oder verdächtige Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.