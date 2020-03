Dieb erbeutet Geld und Wertgegenstände aus geparkten Autos

Im Aalener Teilort Dewangen hat ein Dieb am Mittwoch mehrere Autos geknackt. Aus einem verschlossenen Wagen, der am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Heubergstraße abgestellt war, wurden aus der Mittelkonsole ein Geldbeutel, ein Handy der Marke Samsung sowie zwei Sonnenbrillen der Marke Oakley entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 350 Euro.

Im Hufsteinweg wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Innenräume von drei weiteren Fahrzeugen durchsucht. Dabei wurde Kleingeld entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.