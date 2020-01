Dieb entwendet Schmuck und Bargeld

In einem Wohnhaus im Gewandweg ist ein Dieb am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr über die Balkontüre im ersten Stock des Gebäudes in eine Wohnung eingebrochen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck und Bargeld.

Hinweise auf den Einbrecher beziehungsweise verdächtige Wahrnehmungen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.