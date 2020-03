Dieb dringt in Firma ein und entwendet Bargeld

Am Mittwochabend hat ein Dieb Bargeld aus einer Firmenkasse in der Aalener Robert-Bosch-Straße entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangte der unbekannte Täter gegen 21.30 Uhr über den Werkstattraum in den Verkaufsraum der Firma. Hier brach er die Kasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Der Täter flüchtete anschließend in die Röntgenstraße, wo er in einen silberfarbenen BMW einstieg und floh. Der Täter war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und sportlich. Er war dunkel bekleidet, trug Kapuze und helle Schuhe. Weitere Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.