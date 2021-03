Dieb dringt in ein Geschäft ein

Durch das Einschlagen eines Glaselements einer Seiteneingangstür ist ein bislang unbekannter Dieb am Donnerstag um 2.50 Uhr in die Räumlichkeiten eines Marktes in der Bahnhofstraße eingedrungen. Aus dem Markt wurde ein kleiner Möbeltresor mit etwa 800 Euro Bargeld entwendet. Der Einbrecher kehrte kurze Zeit nochmals zurück und entnahm aus drei Kasseneinsätzen nochmals weitere 600 Euro und verließ gegen 3.20 Uhr das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Dieb trug eine schwarze Strickmütze, einen dunklen Mund-Nasen-Schutz und jeweils schwarze Jacke, Handschuhe, Hose und Schuhe. Hinweise auf den Einbruch, die Person oder den Verbleib des Möbeltresors nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.