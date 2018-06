Dieb bedroht Tankstellenmitarbeiter mit Messer

Ein 19-Jähriger Ladendieb hat am Mittwochabend einen Tankstellenmitarbeiter mit einem Taschenmesser bedroht, nachdem er etwas gestohlen hatte.

Der junge Mann hatte gegen 20.35 Uhr in einer Tankstelle in der Ellwanger Straße eine Tüte Chips und einen Energy-Drink entwendet und war in Richtung Ingersheim davongelaufen. Ein 21 Jahre alter Tankstellenmitarbeiter verfolgte den Dieb und nahm ihm die entwendeten Gegenstände ab.

Im weiteren Verlauf bedrohte der 19-Jährige den Angestellten mit einem Taschenmesser. Er konnte jedoch mit Hilfe eines 52-Jährigen Zeugen überwältigt werden. Bei seiner Gegenwehr beschädigte er noch einen geparkten Pkw, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Weiter stellte sich heraus, dass der Dieb eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole mit sich führte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den mit zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.