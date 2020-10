Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag gegen 17.15 Uhr von Angestellten einer Drogerie in der Friedhofstraße bei einem Diebstahl ertappt und festgehalten worden. Zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen hatte der 23-Jährige Parfum und Videospiele im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Während der 23-Jährige der Polizei übergeben werden konnte, gelang dem Mittäter die Flucht. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 25 bis 30 Jahre alt, dunkler Teint. Bekleidet war der Mann mit einer Steppweste und einer Camouflage-Hose. Der 23-Jährige, der keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, soll im Verlauf des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.