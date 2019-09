Die Zahnpflege frühzeitig lernen

„Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nicht mehr“, heißt ein geflügeltes Sprichwort, das für vieles im Leben gilt. Eine besondere Bedeutung hat das frühzeitige Erlernen der Zahnpflege. Dies ist am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Auftakt des Tags der Zahngesundheit in Aalen deutlich zum Ausdruck gekommen.

Alle Experten hoben in ihren Statements die Vorbildfunktion der Eltern und deren Verantwortung für gesunde Zähne der Kinder hervor. Man war sich darin einig, dass durch Präventionsarbeit in den letzten Jahren auf dem langen Weg zur Zahngesundheit beachtliche Erfolge erzielt werden konnten. Es komme jetzt darauf an, nicht locker zu lassen.

„In Deutschland und – angesichts des Tags der Zahngesundheit hier im Ländle – vor allem in Baden-Württemberg haben Kinder und Jugendliche europaweit die gesündesten Zähne“, sagte Ute Maier, die Vorsitzende des Vorstandes der kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Acht von zehn der zwölfjährigen Kinder seien vollkommen kariesfrei. Entscheidend sei, dass bereits bei Kleinkindern eine Anleitung zum täglichen Zähneputzen stattfinde. Zahnverluste und daraus resultierende Folgeerkrankungen ließen sich so von Anfang an vermeiden. Die Eltern müssten die Vorsorgeprogramme für Kinder in der Altersphase von null bis drei Jahren in Anspruch nehmen.

Das Einüben des täglichen Zahnputzrituals bei Kleinkindern dürfe nicht nachlassen, unterstrich Bernd Krämer, der Vorsitzende des Prophylaxe-Ausschusses der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. Seinen Ausführungen zufolge ist das ständige Nukeln von Kindern an Fruchtsäften für die Zahngesundheit besonders schädlich.

Janela Werle, die Vorsitzende der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit im Ostalbkreis, betonte, dass gesunde Milchzähne nicht nur Platzhalter für das bleibende Gebiss seien, sie hätten auch Einfluss auf die Sprachentwicklung und somit auf die soziale Integration eines Kindes. „Eine unserer Kernbotschaften an die Eltern heißt: Kinder unter drei Jahren sollten sich an die Mundpflege und die Zahnbürste gewöhnen, indem sie mit einer Zahnbürste spielen und darauf herumkauen dürfen“, sagte Werle. Die Zahnpflege müsse in den Alltag integriert sein.

Weitere Ausführungen mit dem Tenor, dass die Prävention bei der Zahgesundheit eine entscheidende Rolle spiele, kamen von Günter Pfaff vom Ministerium für Soziales und Integration, Jörg Klaski, Referatsleiter bei der AOK Baden-Württemberg, und von Tim Gerhäusser, Dezernent beim Landkreistag Baden-Württemberg.

Zahlreiche Aktionen zum Thema

Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde auf dem Spritzenhausplatz der „Tag der Zahngesundheit“ eröffnet. Die Kleinen des Kindergartens „Liliput“ sangen voller Begeisterung „Mein Freund der Zahn, schaut mal, wie schön er strahlen kann“. Im Laufe des Tages gab es zahlreiche Aktionen rund um das Thema Zahngesundheit.