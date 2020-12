Die Wintersportler müssen bis mindestens 10. Januar auf das Skifahren verzichten.

Von Schwäbische Zeitung

Angesichts hoher Infektionszahlen schränken der Kreis Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis das öffentliche Leben drastisch ein. So steht es in Allgemeinverfügungen der beide Kreise, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Diese Regeln gelten ab Samstag:

Öffentlich und privat darf sich ab Samstag dort nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, maximal fünf Personen. Veranstaltungen sind mit wenigen Ausnahmen untersagt.