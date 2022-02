Die weite Reise der SG2H-Damen und dann das

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen reisten am vergangenem Samstag mit dem Ziel zu ihrem weitesten Auswärtsspiel nach Fridingen (knapp 200 Kilometer), zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nach einem zerfahrenen und unkonzentrierten Spiel, konnte dies nicht erreicht werden und man musste mit einer 21:30-Niederlage in der Handball-Württembergliga den Heimweg antreten.

Das Spiel begann nicht sehr vielversprechend für die Damen der SG2H und so konnte man nach dem 1:1 Ausgleich in der vierten Minute bis zur elften Minute kein Tor mehr erzielen. In der zwölften Minute sah sich Trainer Oppold beim Spielstand von 6:1 daher gezwungen, die erste Auszeit zu legen. Nach der Auszeit spielte die SG2H etwas konzentrierter. Jedoch schlichen sich weiterhin zu viele technische Fehler und unüberlegte Abschlüsse ins Spiel ein, da man kein Mittel gegen die starke 3-2-1 Abwehr der Gegnerinnen fand. Nichtsdestotrotz kämpften sich die Damen bis zur 30. Minute zu einem 13:11. Ein 7-Meter für die HSG Fridingen/Mühlheim führte zum Halbzeitstand von 14:11.

Die zweite Spielhälfte startete die SG2H wie den Beginn der Partie, was zu leichten Gegenstößen und einem Spielstand von 17:11 nach 38 Minuten führte. Auch hier sah sich das Trainerteam erneut zu einer Auszeit gezwungen.

Die HSG Fridingen/Mühlheim bestrafte an diesem Tag jede nicht genutzte Chance und jeden technischen Fehler, weshalb die SG2H Damen im weiteren Spielverlauf den Spielstand nicht mehr bedeutend verkürzen konnten. Die Unkonzentriertheit zog sich durch das gesamte Spiel, weshalb die HSG an diesem Tag beim Stand vom 30:21 als verdienter Sieger vom Platz ging.