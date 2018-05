Die Wanderer und Bergsteiger Aalens

Auf der Ostalb gibt es viele Angebote, um die Natur zu erleben und in Bewegung zu sein. Von Nordic Walking, Mountainbiken und Radtouren übers Klettern bis hin zum Wandern ist alles dabei. Sogar Bergsteigen ist möglich – zumindest theoretisch.

Die Bezirksgruppe Aalen der Deutschen Alpenverein Sektion Schwaben (DAV) ist seit 1930 eine Anlaufstelle für alle Outdoorbegeisterten. Egal ob Erwachsene, Kinder oder Jugendliche der Verein hat für alle Altersklassen ein Angebot. Das sportliche Spektrum reicht von Mountainbiken über Bouldern, Skitouren, Wandern und Klettern bis hin zum Bergsteigen. Für letzteres eignen sich die Berge der Ostalb zwar nicht, schließlich sind sie gerade mal bis zu 780 Meter hoch, aber die Grundlagen sind kein Problem. Fürs Klettern steht den Mitgliedern die Reiner-Schwebel-Kletterhalle zur Verfügung oder es geht nach draußen zum Beispiel an den Rosenstein in Heubach.

Mit dem DAV Stück für Stück zum Gipfelglück

Wanderfreunde, die gerne hoch hinaus möchten, sind beispielsweise bei der Berg- und Hochtourengruppe des DAVs richtig. „Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an, den Berg zu erleben“, sagt Gruppenleiter Klaus Barth. So gehören neben den Tagestouren auch beispielsweise Hüttenübernachtungen, Schneeschuhtouren und Gipfelbiwaken dazu. Das ganze Jahr über wird also etwas geboten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. „Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade bei unseren Touren und wir holen jeden dort ab, wo er steht. Also ein Neuling kommt nicht gleich mit auf einen 4000 Berg, sondern er kann sich langsam herantasten und lernt alles Wichtige“, so Barth. Zu den Grundlagen gehören beispielsweise Seiltechniken, Wetterkunde und das Wissen über die richtige Ausrüstung sowie Verhaltensweisen am Berg. Dafür bietet der DAV immer wieder Kurse an, wie zum Beispiel ein Sicherheits- und Sturztraining in der Aalener Kletterhalle.

Aber nicht nur die Grundlagen sind wichtig, sondern auch die körperliche Fitness. Wer mit in die Alpen möchte, braucht eine gewisse Grundkondition und sollte unter anderem schwindelfrei sowie trittsicher sein. Doch auch diejenigen, die diese Grundvoraussetzungen noch nicht erfüllen, sind willkommen. Denn jeden Mittwoch wird in der Weidenfeldturnhalle trainiert. „Der Sport ist natürlich nicht verpflichtend, aber er ist sehr zu empfehlen, da hier alle benötigten Muskeln trainiert werden genauso wie die Kondition und der Gleichgewichtssinn“, erzählt Klaus Barth. So können sich auch Unsichere Schritt für Schritt den Gipfeln nähern. Es gibt sogar Mitglieder, die ihre Höhenangst überwunden haben und nun mit in den Alpen wandern.

Mit dem Schwäbischen Albverein die Ostalb entdecken

Natürlich lässt sich aber auch die Ostalb sehr gut erwandern. Dafür kann man sich beispielsweise dem schwäbischen Albverein anschließen. Im Ostalbkreis gibt es an die 30 Ortsgruppen, die ebenfalls ein buntes Programm anbieten. Die Ortsgruppe Aalen lädt regelmäßig zu kostenlosen Wandertouren in der Region ein, bei denen auch Nicht-Mitglieder willkommen sind. Die Strecken reichen von kurz bis lang, von leicht bis anspruchsvoll. „Bei unseren Wanderungen tut man nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern lernt auch die Region kennen und bekommt das nötige Know-how vermittelt“, sagt die Pressewartin Ute Hommel.

Die Ortsgruppe Aalen hat auch eine Seniorengruppe und ab September geht eine Familiengruppe auf kindgerechte Touren. „Mit Kindern kann man nicht einfach zwölf Kilometer wandern, die brauchen unterwegs Anreize. Es muss ihnen mehr geboten werden, als einfach nur laufen“, so Hommel. Aber auch sonst hat die Ortsgruppe Aalen des schwäbischen Albvereins noch einiges zu bieten. Jeden Dienstag und Donnerstag kann man beispielsweise Nordic Walking machen. Regelmäßig finden auch Gesundheitswanderungen statt.

Gleichgesinnte und Wandertouren bei Facebook finden

Wer selbst eine Tour planen oder spontan mit Gleichgesinnten wandern möchte, der ist sicherlich mit den Sozialen Medien gut beraten. So gibt es beispielsweise bei Facebook die Gruppe „Wandern und Trekking in Baden Württemberg“. Die Mitglieder stammen sowohl aus dem Ostalbkreis als auch aus dem gesamten Bundesland. Wer will, kann sich hier einer Tour anschließen oder selbst dazu einladen und mit anderen die Natur erleben.