Die Würfel sind längst gefallen

Das am Sonntag bevorstehende Saisonfinale der Fußball-Kreisliga B hält nur geringfügig Spannung bereit. Das Aufstiegsrennen ist längst entschieden, so dass sich die Meister noch einmal feiern lassen und die Zweitplatzierten ohne Druck auf die anstehenden Relegationspartien vorbereiten können.

Kreisliga B II: Durch eine beeindruckende Erfolgsserie mit 17 Siegen in Serie hat die SGM Hohenstadt/Untergröningen (1./70 Punkte) ihren hartnäckigen Verfolger TSV Bartholomä (2./62) auf den zweiten Rang verwiesen. Am Samstag verabschiedet sich die SGM mit dem Derby gegen den FC Eschach (7./32) aus der B-Klasse, Bartholomä könnte über die Relegation folgen.

Kreisliga B III: Die TSG Abtsgmünd (1./65) beendet ihre meisterhafte Runde mit dem Gastspiel bei der SGM Union Wasseralfingen II (11./21), Verfolger DJK SV Eigenzell (2./60) präsentiert sich vor der Relegation ein letztes Mal vor eigenem Publikum und gegen die DJK SV Aalen (9./32) einen weiteren Dreier fest eingeplant.

Komplettiert wird das Spitzentrio durch den SV Jagstzell (3./51), der allerdings schon seit mehreren Wochen ohne Aufstiegschance ist und zum Saisonabschluss beim FC Ellwangen II (10./32) gastiert. Derweil empfängt die SGM Fachsenfeld/Dewangen (6./40) die Sportfreunde Eggenrot (4./44) zu einem Duell auf Augenhöhe, die SG Schrezheim (5./41) beschließt ihre ordentliche Runde beim Schlusslicht SSV Aalen II (14./10).

Der TV Neuler II (8./32) könnte durch einen Dreier gegen den SV Dalkingen (12./20) ebenso noch Boden gut machen in der Endtabelle wie auch die SGM Neunheim/Rindelbach (7./34), die beim Vorletzten SV Lauchheim II (13./13) eine lösbare Aufgabe vor der Brust hat.

Kreisliga B IV: Bereits am Freitagabend empfängt die SGM Riesbürg (2./53) die SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (10./26) – unabhängig vom Ergebnis haben die Riesbürger die Vize-Meisterschaft sicher und können noch über die Relegationsspiele den Traum vom Aufstieg verwirklichen.

Der erste Gegner wird dabei Eigenzell sein. Am Titelgewinn des FC Schloßberg (1./61) konnten die Riesbürger jedoch nicht ernsthaft kratzen, dieser bestreitet zwei Tage darauf beim FSV Zöbingen (4./39) sein letzte Partie in der B-Klasse.

Der SV Ebnat II (3./40) könnte durch einen Erfolg bei der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (7./30) zumindest den achtbaren dritten Rang sichern. Deutlich unspektakulärer geht es im Mittelfeld zu, viele Teams werden darauf bedacht sein, zumindest ihren einstelligen Tabellenplatz zu festigen und somit einen versöhnlichen Saisonabschluss zu begehen. Der Kösinger SC (5./32) hat den SC Unterschneidheim (8./29) zu Gast, der nicht an seine starke Vorsaison mit Platz drei anknüpfen konnte.

Auch der SV Elchingen (6./31), der den FV 08 Unterkochen II (11./25) empfängt, muss in der neuen Runde einen weiteren Anlauf in Richtung Tabellenspitze unternehmen. Der SV Lippach (9./28), der die vergangenen sechs Partien ungeschlagen blieb, will seinen positiven Schlussspurt mit einem Heimerfolg gegen den RV SpVgg Ohmenheim (12./20) krönen.

Kreisliga B V: Der Relegationsplatz ist längst unerreichbar, weshalb es für Auernheim/Neresheim (5./44) und die Hausherren der TSG Giengen (4./46) nur noch um die Endplatzierung geht. Königsbronn/Oberkochen II (11./19) beschließt die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Bolheim (10./19) und könnte noch auf Rang neun vorstoßen.