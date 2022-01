Die Vesperkirche findet statt

Trotz der Unwägbarkeit der Risiken durch die Corona-Pandemie und die Omikron-Variante hat der Leitungskreis der Wasseralfinger Vesperkirche beschlossen, wieder eine Vesperkirche in der Magdalenenkirche anzubieten. Und zwar „nicht trotz Corona, sondern wegen Corona“ wie Corinna Pavel vom Leitungskreis betont. „Wir wollen einen Ort der Annahme und der Begegnung bieten!“ Die Vesperkirche soll vom 30. Januar bis zum 27. Februar stattfinden.

Nach intensiven Diskussionen, Prüfungen und Abwägungen im Team wird bei der Vesperkirche die 2G plus-Regel gelten. Das heißt, alle zweimal Geimpften, aber nicht Geboosterten werden zusätzlich getestet. Die Platzzahl wird begrenzt auf maximal 70 Personen, die sich gleichzeitig im hohen Kirchenraum aufhalten dürfen. Die notwendigen Abstände werden – so hofft Pfarrer Uwe Quast – durch das Kruzifix am Altar überbrückt: „Der segnende Christus ist unter uns. Wir sind in seiner Gemeinschaft nahe beieinander“. Christine und Wolfgang Möhler weisen hin auf das Logo der Wasseralfinger Vesperkiche, das zeigt, wie der Auferstandene die Verbindungen zwischen den beiden Emmausjüngern schafft. Christine Kohls betont, dass „die Entwicklung der Pandemie und der Omikron-Variante im Blick bleiben“.

Zusätzlich zur Essensausgabe wird es wieder täglich einen geistlichen Impuls geben, freitags Kulturangebote, verschiedene Beratungsangebote und das kostenlose Haareschneiden. Es soll auch wieder ein Kleider-Basar stattfinden, der aber aus Corona-Sicherheitsgründen in den großen Saal des evangelischen Gemeindehauses in der Bismarckstraße verlegt wird.

Zum Auftakt der Vesperkirche wird am Vortag des Beginns, am Samstag, 29. Januar, um 17 Uhr ein Podiumsgespräch mit den Initiatorinnen und Initiatoren der Wasseralfinger Vesperkirche vor 25 Jahren stattfinden. Zum Jubiläum wurde von Diakon Jörg Dolmetsch ein Kalender erstellt, der an der Kasse der Vesperkirche zu erwerben sein wird. Das Motto lautet: „25 Jahre Wasseralfinger Vesperkirche – Gott sei Dank!“