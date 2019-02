Die verhinderte Aufholjagd der SG2H-Jungs

Zum letzten Heimspiel dieser Handball-A-Jugend-Oberligasaison war der Tabellenzweite aus Bietigheim in die Limeshalle bei der SG Hofen/Hüttlingen zu Gast. Trotz der deutlich unterschiedlichen Tabellenränge entwickelte sich ein munteres und ausgeglichenes Spiel. Bis zum Ausgleich von 13:13-Toren in der 21. Minute waren die Spieler und die gut gefüllte Halle sehr zuversichtlich und hofften auf eine enge Partie.

Doch dann kam ein Zwischenspurt der Gäste, der im Halbzeitstand von 15:20 für Bietigheim endete. Trotzdem versuchten die Grün-Roten Jungs nach der Pause nochmals alles und konnten in der 38. Minute nochmals auf ein 20:23 herankommen. In der Folge musste man aber mehrere Zeitstrafen hinnehmen, die eine weitere Aufholjagd verhinderten.

Die Kräfte und auch der Kampfgeist schwanden und die Gäste zogen daraufhin bis zur 50. Minute auf einen Neun-Tore-Abstand davon. Die Niederlage war am Ende verdient und mit 29:40-Toren sehr deutlich. Mit nun 8:26-Punkten steht die SG2H auf dem zweitletzten Tabellenplatz und muss im letzten Spiel am 16. März beim Tabellenführer in Kornwestheim antreten.