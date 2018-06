Die Verfolger lauern schon

Die Saison in der Fußball-Kreisliga B hat an Fahrt aufgenommen, es geht nun in den heißen Herbst. Auch der anstehende siebte Spieltag hat wieder einige wegweisende Partien zu bieten.

Kreisliga B II: Der Titelaspirant TSV Essingen II (5./10) will dem nach wie vor verlustpunktfreien Tabellenführer SGM Hohenstadt/Untergröningen (1./18) weiter auf den Fersen bleiben. Nachdem der jüngste Gegner aus Heubach nicht zur Partie angetreten war, darf sich der TSV in den kommenden Tagen wohl noch auf drei Punkte am Grünen Tisch freuen. Zunächst geht es aber zum 14. VfL Iggingen II.

Kreisliga B III: Die Sportfreunde Eggenrot waren nach den Patzern der Kontrahenten aus Adelmannsfelden und Westhausen der Gewinner des vergangenen Spieltags. Die Sportfreunde haben sich auf den zweiten Rang vorgearbeitet und liegen nun mit 16 Zählern gleichauf mit Primus Westhausen.

Während der TSV nun vor einem Spitzenspiel gegen den SV Pfahlheim (5./13) steht, hat Verfolger Eggenrot gegen den Zehnten aus Rindelbach eine Pflichtaufgabe zu bewältigen, will man oben dran bleiben. Nicht zu vergessen sind in der Spitzengruppe weiterhin der Dritte TSV Adelmannsfelden (gegen Schrezheim, 7.) sowie der Vierte SV Jagstzell (gegen Wört II, 13.) – beide wollen ihr mit 15 Punkten bereits prall gefülltes Konto weiter aufstocken.

Dies gilt wiederum nicht für die SGM Fachsenfeld/Dewangen (6./12), die spielfrei ist. Aufatmen konnte zuletzt die DJK SV Aalen (11.) nach dem ersten Saisondreier. Im Gastspiel beim FC Ellwangen II (9.) möchte der Absteiger den Aufwärtstrend fortsetzen. Zeitgleich spielt der Vorletzte SV Lauchheim II beim Achten in Neuler um den ersten Sieg, für Schlusslicht VfL Neunheim geht es beim Zwölften in Dalkingen um den allerersten Punktgewinn überhaupt.

Kreisliga B IV: Das enge Rennen um die vorderen Positionen geht am Sonntag in die nächste Runde. Die Nase vorn haben nach aktuellem Stand der SC Unterschneidheim (1./15), der den zehntplatzierten SV Kerkingen zu Gast hat sowie die punktgleiche SG Riesbürg, die den Vorletzten aus Zöbingen begrüßt. Auf dem Papier also machbare Aufgaben für das Spitzenduo, doch kann jeder Ausrutscher schon erhebliche Ausmaße in der Tabelle zur Folge haben.

In Lauerstellung

In nächster Nähe stehen der FC Schloßberg (3./13), der SV-DJK Nordhausen-Zipplingen (4./13), die SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (5./12) sowie der Kösinger SC (6./10) in Lauerstellung. Schloßberg ist beim SV Ebnat II (7.) ebenso auswärts gefordert wie die Nordhäuser bei der SGM Königsbronn/Oberkochen II (8.). Röttingen hat den SV Waldhausen II (11.) zu Gast, auch der Nachbar vom Härtsfeld aus Kösingen steht gegen den SV Elchingen (9.) vor einer keinesfalls unlösbaren Heimaufgabe. Der Tabellenletzte RV SpVgg Ohmenheim tritt gegen den Zwölften FV Unterkochen II an.