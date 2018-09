Die Unbezwungenen im direkten Duell

Die Saison in der Fußball-Kreisliga B ist bereits im vollen Gange. Der bevorstehende fünfte Spieltag verspricht nicht nur spannende Verfolgerduelle, sondern auch Härtetest für die aktuellen Tabellenführer. Fachsenfeld/Dewangen sowie Riesbürg sind gefordert, ihren perfekten Start zu bestätigen.

Kreisliga B III: Ohne einen einzigen Punktverlust, dafür aber mit einer hervorragenden Offensivreihe um das treffsichere Sturmduo Manuel Volk (7 Treffer) und Dennis Maier (4) hat die SGM Fachsenfeld/Dewangen (1./12 Punkte) einen perfekten Auftakt hingelegt. Diesen Sonntag ist der Klassenprimus zu Gast beim ebenfalls noch unbezwungenen SV Jagstzell (5./7). Auch die Sportfreunde Eggenrot (2./9) mussten mit der 1:2-Niederlage in Rosenberg zuletzt einen Dämpfer verkraften, wollen nun aber gegen den SSV Aalen II (13./1) in die Erfolgsspur zurückkehren. Etwas unerwartet ist Dalkingen (3./8) derzeit in den Top Drei. Erst zwei Gegentreffer in vier Partien sind ligaweiter Spitzenwert, nach zuletzt zwei glanzlosen knappen Siegen möchte der SVD seinen Lauf auch gegen die DJK SV Aalen (14./0) fortsetzen. Der Tabellenletzte wird jedoch gewillt sein, seinen Negativtrend endlich zu beenden. Im Aufwind befindet sich hingegen Neuler II (4./7), das die SG Schrezheim (7./6) zum Nachbarschaftsderby lädt. Auch Rosenberg (6./6) will die jüngsten beiden Siege als Startschuss für eine Serie nutzen, bei der punktgleichen Union Wasseralfingen II (8./6) wartet die nächste Hürde auf den A-Liga-Absteiger. Rindelbach/Neunheim (11./3) ist zeitgleich beim SV Wört II (10./4) gefordert. Hüttlingen II (9./5) hat den FC Ellwangen II (12./3) zu Gast.

Kreisliga B IV: Zwei ungeschlagene Teams marschieren derzeit vorneweg. Riesbürg (1./12) ist sogar noch ohne Punktverlust und kann mit 14:2-Toren nach vier Spieltagen eine eindrucksvolle Bilanz aufweisen. Doch der gute Start des Vizemeisters steht im Heimspiel gegen Verfolger Elchingen (5./7) auf dem Prüfstand. Dem zweitplatzierten SC Unterschneidheim (2./10) steht derweil beim Schlusslicht Lauchheim II (14./0) eine machbare Aufgabe bevor. Die beiden bislang unangefochtenen Konkurrenten wollen zugleich die Gelegenheit nutzen, um sich für das erste Topspiel in der noch jungen Saison warm zuschießen: In der kommenden Woche empfängt Unterschneidheim Riesbürg. Während diese beiden Aufstiegsaspiranten schon jetzt ihrem direkten Duell entgegenfiebern, formiert sich in ihrem Hintergrund ein schlagkräftiges Verfolgerfeld. Die bevorstehenden Begegnungen haben hierbei bereits wegweisenden Charakter. Ohmenheim (6./7) will nach dem 0:2 in Unterschneidheim diese erste Saisonniederlage schnell wieder vergessen machen, empfängt jedoch den formstarken Kösinger SC (3./9). Der FSV Zöbingen (8./6) hingegen will die Chance nutzen, sich durch einen Heimerfolg gegen Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (10./3) wieder an die Spitzenpositionen heranzutasten. In der klaren Favoritenrolle befindet sich Absteiger Nordhausen-Zipplingen (4./9) gegen Waldhausen II (9./6). Der Tabellenletzte der Vorsaison hat allerdings überraschend gut in die neue Runde hineingefunden. Eine nur auf dem Papier einfache Aufgabe erwartet auch den SV Lippach (7./6) beim FV 08 Unterkochen II (12./3). Der FC Röhlingen (11./3) hofft darauf, nach seinem 1:0-Erfolg gegen Zöbingen nun einen positiven Trend einleiten zu können. Im Auswärtsspiel bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen I (13./1) will der letztjährige A-Ligist direkt nachlegen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Kreisliga B V: In dieser Staffel steht ein spielfreies Wochenende an, so dass die SGM Auernheim/Neresheim (3./9) und der FC Härtsfeld (7./5) ihre jüngsten Rückschläge geruhsam verarbeiten können.