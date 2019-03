Die TSG zeigt, wer Herr im Haus ist

Mit großer Freude erwarteten die Zuschauer im Sportpark das Spitzenspiel der Landesliga zwischen N.A.F.I. Stuttgart und der heimischen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Julian Köhnlein entschied mit seinem Treffer in der 17. Minute die Partie zugunsten den Jungs von Trainer Benjamin Bilger, die den Abstand mit diesem Dreier wieder auf fünf Punkte ausbauen konnten.

Stolz waren die Verantwortlichen und Fans der TSG nach dem Spiel auf ihre Mannschaft. Im alten Jahr verspielte die TSG einen acht Punkte Vorsprung. Somit stand man gegen den direkten Verfolger N.A.F.I. Stuttgart gehörig unter Druck. Eine Niederlage und die Tabellenführung der Landesliga wäre futsch gewesen. Dementsprechend konzentriert gingen die Elf um Kapitän Philipp Leister in die Partie.

Von Beginn an zeigte die TSG wer Herr im Haus ist. Marco Ganzenmüller und Hannes Borst machten im Zentrum dicht und nahmen dadurch Daniel Bosnjak die Räume, die er benötigt, um seine Mitstreiter in Szene zu setzen. Vorne wirbelten Patrick Faber, Julian Köhnlein, Oliver Rieger und der Neuzugang Daniel Serejo die N.A.F.I. Defensive durcheinander. Bilger hat die richtige Strategie gefunden, um den spielstarken Gegner zur beschäftigen. Dies wurde in der 17. Minute belohnt.

Der „Youngster“ Julian Köhnlein erzielte die zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0-Führung. N.A.F.I. zeigte sicher überrascht vom selbstbewussten Auftreten des Tabellenführers. Der Treffer brachte der TSG das nötige Selbstvertrauen. Auch in der Folgezeit hatte die TSG mehr vom Spiel. Die Defensive stand sicher.

Hannes Borst und Marco Ganzenmüller verteilten aus dem Mittelfeld heraus die Bälle und setzen immer wieder ihre Vorderleute gekonnt in Szene. Nach 45 Minuten ging die TSG mit einer verdienten Führung in die Kabine.

Die große Chance

Bilger forderte von seinen Jungs, dass sie weiterhin konzentriert bei der Sache bleiben sollen. Es war die große Chance, den Abstand auf den Verfolger aus der Landeshauptstadt auf fünf Punkte auszubauen. Seine Mannschaft setzte das Vorhaben sehr gut um. Auch die Einwechselspieler Jeton Avduli, Pascal Weidl, Kai Horlacher und Jonas Christlieb fügten sich schnell in das Kollektiv ein und sorgten für Akzente. Trotz einiger Chancen sollte der TSG kein weiterer Treffer gelingen. Somit bliebt es beim 1:0-Sieg.

Die Freude kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Der direkte Verfolger war besiegt und der Abstand auf fünf Punkte ausgebaut. „Meine Jungs zeigten von der ersten bis zu letzten Minute eine tolle Leistung. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und das umgesetzt, was wir trainiert haben. Verantwortliche, Fans und ich als Trainer können sehr stolz auf das Team sein“, sagte Bilger, der bereits nach dem Spiel seinen Blick auf das anstehende Spiel gegen Oberensingen richtete. „Da erwartet uns die nächste schwere Aufgabe“, so der TSG-Trainer.