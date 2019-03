Die TSG weiß, was sie erwartet

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist an diesem Sonntag zum Fußball-Landesliga-Derby zum FV Sontheim/Brenz. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

„Wir wissen, was uns in Sontheim erwartet“, so TSG-Trainer Benjamin Bilger vor dem Derby in Sontheim. Die Jungs von der Brenz belegen mit 23 Punkten den zehnten Platz. Der Abstand auf die hinteren Plätze beträgt noch acht Punkte. Beruhigend. Im Derby gelten aber andere Gesetze. Der FVS will den Tabellenführer ärgern. Philipp Leister und seine Kameraden sind gewarnt. Nach dem Sieg gegen Weilimdorf beträgt der Vorsprung der TSG sechs Punkte auf Rang zwei.

Die Weilermer wissen, dass sie gerade gegen Teams wie Sontheim hoch konzentriert ins Spiel gehen müssen. „Wir müssen schnell ins Spiel finden und uns an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen. Darauf bereiten wir uns vor“, so Bilger. Eine Favoritenrolle gibt es in diesem Spiel nicht. Obwohl die TSG als Tabellenführer ins Spiel geht, hat Sontheim als Gastgeber sicher Vorteile. „Sie kennen die Plätze und wissen schon heute auf was sie achten müssen“, sagt Bilger. Ob der Trainer seine Erfolgstruppe aus der Partie gegen Weilimdorf ins Spiel schicken wird, bleibt abzuwarten. „Wir können aus dem Vollen schöpfen. Alle sind bereit. Ich freue mich auf das Derby und hoffen, dass uns viele Fans nach Sontheim begleiten werden. Es wird sicher ein spannendes Spiel“.