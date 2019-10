Die TSG und der Schock vor der Pause

Im Max Graser Stadion Fellbach verlor der Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim SV Fellbach mit 0:3 (0:1). Eine bittere Niederlage und ein Rückschlag für das Team aus der Weststadt.

Zuversichtlich und mit Selbstvertrauen reiste die Mannschaft von Benjamin Bilger und Patrick Faber zum Mitaufsteiger nach Fellbach. Das Schlusslicht der Tabelle stand vor diesem Spiel extrem unter Druck, denn mit einem Sieg war klar, dass man zeitnah den Anschluss an das rettende Ufer herstellen könnte. Mit Erfolg. Von Beginn an tat sich die TSG schwer. Fellbach kämpfte um jeden Ball. Man war sich der Situation und der Chance bewusst. Fast mit dem Halbzeitpfiff dann die Führung für die Gastgeber. Burak Sönmez brachte den SV mit 1:0 in Front.

Diesen Schock musste die TSG erst einmal verdauen. Dies gelang nicht. Der Stachel saß wohl zu tief. Fellbach machte weiter Druck. Der in der 51. Minute eingewechselte Marcello Vulcano stand gerade einmal eine Minute auf dem Platz, da brachte er sein Team mit 2:0 in Führung. Der SV hatte an diesem Abend immer die passende Antwort parat. Den Schlusspunkt dieser Partie setzte Veljko Milojkovic in der 79. Minute. 3:0 stand es am Ende. Der Tabellenletzte stellte unter Beweis, dass er in dieser Liga mithalten kann. Die TSG konnte nicht an die Leistung gegen Heimerdingen anknüpfen und musste am Ende mit leeren Händen die Heimreise auf die Ostalb antreten.