Die Träume richten sich nach Chiang Mai im Norden Thailands

Gleich vier Teams des Ernst-Abbe-Gymnasiums haben sich in der Vor-ausscheidung in Heidelberg die Qualifikation für das deutsche Finale der „World Robot Olympiad“ (WRO) gesichert. Seit vielen Jahren ist Oberstudienrätin Sonja Fick erfolgreiche Mentorin, aber derart gut haben sich ihre Schülerinnen und Schüler noch nie bei den Regionalwettbewerben zum Thema „Food Matters“ präsentiert. Dabei geht es um die Produktion, Verwertung und Verwendung von Lebensmitteln.

„Die Schülerinnen und Schüler haben sich richtig angestrengt und mit positiven Überraschungen aufgewartet“, lobte Sonja Fick ihre vier Teams, die sich allesamt für das deutsche Finale am 16. Und 17, Juni in Passau. Mit der Programmierung ihres Gewächshauses waren beim Regionalwettbewerb in Schwäbisch Gmünd India Balle und Jasmin Bezler erfolgreich. Ebenso erfolgreich waren Louis Prochaska, Enea Taurozza und Ben Mahlau. Für eine weitere Überraschung sorgten die beiden Zwölfjährigen Marius Hieber und Max Barker zusammen mit Maximilian Söllner (11). Beim Regionalwettbewerb in Heidelberg. Sie schrieben EAG-Robotergeschichte ebenso wir Kevin Haag und Jonas Fananbruck (beide 18) und Thomas Haag. In der „Altersklasse senior“ hieß ihre Aufgabe „Lebensmitteltransport“ mit der Verbesserung der Transportmöglichkeiten hin zum Verbraucher. Sie werden als Mitfavoriten für Passau gehandelt. Alle vier Teams träumen jetzt natürlich vom Norden Thailands, wohlwissend, dass erst einmal die nationale Hürde bewältigt werden muss. (vo)