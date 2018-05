Die Top Vier unter sich

Nur noch fünf Spieltage verbleiben den Teams in der Fußball-Kreisliga B. Im Meisterschaftsrennen lässt die klare Ausgangslage allerdings wenig Spielraum für potenzielle Überraschungen.

Kreisliga B II: Durch den 3:2-Erfolg gegen Verfolger Bartholomä (2./55 Punkte) konnte Hohenstadt/Untergröningen (1./58) in der Vorwoche die Tabellenführung ausbauen. Die nächste Hürde wartet mit Iggingen II (5./34).

Kreisliga B III: 16 Siege in Folge und mit 90 Torerfolgen die beste Offensive und vier Punkte Vorsprung auf Rang zwei – Abtsgmünd (1./55) befindet sich auf dem besten Wege, nach zweijähriger Abstinenz wieder in die A-Klasse zurückzukehren. Mit Eggenrot (4./39) wartet nun allerdings ein potenzieller Stolperstein auf den Spitzenreiter. Auf einen Patzer der TSG hofft Eigenzell (2./51), das durch einen Pflichtsieg beim FC Ellwangen II (10./26) zumindest den Relegationsplatz untermauern könnte. Jagstzell (3./42), das Neuler II (7./28) zu Gast hat, besitzt nur noch theoretische Aufstiegschancen. Fachsenfeld/Dewangen (5./35) will sich bei Neunheim/Rindelbach (9./27) für die 5:8-Niederlage aus dem ersten Aufeinandertreffen revanchieren, Schrezheim (6./34) empfängt Dalkingen (12./16) zum Nachbarschaftsduell und Union Wasseralfingen II (11./12) möchte seinen positiven Trend auch im Gastspiel beim SSV Aalen II (13./10) fortsetzen. Drei Punkte fest eingeplant hat hingegen die DJK SV Aalen (8./27) im Heimspiel gegen Schlusslicht Lauchheim II (14./9).

Kreisliga B IV: Nicht nur den eigenen zehn Siegen am Stück, sondern auch den Patzern der Konkurrenz hat es Schloßberg (1./46) zu verdanken, dass der Meisterwimpel näher rückt. Alles deutet derzeit auf einen Zweikampf mit Riesbürg (2./44) hin, das allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert hat als die Konkurrenz und in der kommenden Woche aussetzen muss. Diesen Sonntag stehen sich die Top Vier der Tabelle in direkten Duellen gegenüber, wobei die Aufstiegschancen von Ebnat II (3./38) und Zöbingen (4./32) längst auf ein Minimum zusammengeschrumpft sind. Sollte die Ebnater beim Gastspiel in Schloßberg allerdings an ihren 2:1-Hinspielerfolg anknüpfen können, so wäre für neue Spannung gesorgt. Gleichzeitig möchte Zöbingen den Riesbürgern ein Bein stellen und so den Kontakt zum Relegationsplatz aufrecht zu erhalten. Der Kösinger SC (6./26) hingegen hat sich nach den jüngsten beiden Niederlagen aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und will nun im Heimspiel gegen Elchingen (7./25) in die Erfolgspur zurückkehren. Weit entfernt der Spitzenplätze hat Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (5./27) bewiesen, dass auch die verpönte „Goldene Ananas“ durchaus gut schmecken kann: Zur Winterpause noch Drittletzter in der Tabelle hat sich die SGM als zweitbestes Rückrundenteam ins vordere Mittelfeld vorgearbeitet und möchte seinen Aufwärtstrend nun auch bei Waldhausen II (13./4) fortsetzen.

Auch Kirchheim/Trochtelfingen II (8./23) konnte sich in der laufenden Rückrunden steigern und könnte durch ein weiteres Erfolgserlebnis gegen Ohmenheim (11./17) seinen einstelligen Tabellenplatz weiter festigen. Zeitgleich stehen sich Unterschneidheim (9./22) und Lippach (10./20) gegenüber, während das spielfreie Unterkochen II (12./17) ein geruhsames Wochenende verbringt.

Kreisliga B V: Ein Heimsieg gegen Hohenmemmingen (1./41) ist für Auernheim/Neresheim (3./39) die wohl einzige Möglichkeit, noch einmal entscheidend ins Rennen um die Meisterschaft einzugreifen. Schlechte Erinnerungen hat die SGM allerdings an das Hinspiel, als man sich dem derzeitigen Klassenprimus mit 0:3 geschlagen geben musste.