Die Todeswuchtl schlägt zurück

Ring frei für den Comedykampf des Jahrhunderts: Comedian Michael Mittermeier kommt mit seinem neuen Programm „Luck Punch – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ am Dienstag, 4. Dezember, um 20 Uhr in die Stadthalle Aalen.

Comedy: Die Absurdität des Alltags

In der rechten Ecke als Herausforderer: der Komiker. In der linken Ecke der Favorit. Die Absurdität des Alltags und ihre großen Brüder. Michael Mittermeier, der bayrische Karate-Kid der Stand-Up-Comedy, fightet, wie man ihn kennt und liebt: Schweben wie Bruce Lee und stechen wie Biene Maja. Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln.

Mittermeiers einziger Verbündeter: die berüchtigte Todes-Wuchtl, eine lang vergessene, mündlich überlieferte Geheimwaffe, geschmiedet in dunklen Gewölben einer antiken austrianischen Spaß-Dynastie, gestählt auf allen Comedy-Bühnen dieser Erde. Und die Welt ist kein Kindergeburtstag! Wer schlägt wen? Es heißt Jeder gegen Jeden: Batman vs. Baywatch, Chuck Norris vs. Wonder Woman, zwei Himmelhunde vs. Bud Spencer, geistige Veganer vs. verbale Metzger – live gestreamt in den asozialen Medien.

Zur Erläuterung: „Lucky Punch“, das bedeutet auf Englisch „glücklicher, alles entscheidender Treffer des hoffnungslos unterlegenen Kämpfers“. „Todeswuchtl“ ist Österreichisch für die lustigste Pointe auf der nach oben offenen Bist-Du-Deppert-Skala.

Mittermeier: ehrlich, hart und ohne Mundschutz

Das Blöde und Böse in der Welt brauchen keine Streicheleinheit, sagt Mittermeier, sondern eine Pointe genau zwischen die Augen – den „Lucky Punch“. Mittermeier liefert klassische Stand-Up-Comedy – mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.o. in 120 Minuten.