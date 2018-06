Nur noch theoretische Chancen haben die Sportfreunde Dorfmerkingen den Relegationsplatz der Fußball-Verbandsliga zu erreichen. Bis zum Erreichen dieses Zieles müssten die Mannen um Trainer Helmut Dietterle - seit dem 2:1-Sieg vom TSV Ilshofen am Mittwoch bei Calcio Leinfelden-Echterdingen auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht - ihre beiden Spiele, an diesem Samstag um 15.30 Uhr beim VfL Sindelfingen und das Heimspiel am 9. Juni gegen Leinfelden-Echterdingen gewinnen sowie gleichzeitig Ilshofen und Hollenbach eine ihrer beiden ausstehenden Partien verlieren.

Dass im Fußball nichts unmöglich ist, hat sich schon oft bewiesen. Deshalb hat Dietterle seine Mannschaft gewissenhaft auf den nächsten Gegner vorbereitet. Die Gastgeber aus Sindelfingen belegen Platz zwölf und benötigen noch einen Sieg um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu haben. Zu Hause haben die Gastgeber ihre letzten drei Begegnungen souverän gemeistert, neun Punkte geholt und sich somit zunächst aus den Abstiegsrängen verabschiedet. „Auch diese Mannschaft hat eine sehr gute Qualität“, lässt sich Dietterle nicht vom Tabellenstand blenden. Gegen Dorfmerkingen will der VfL nun mit einem Heimsieg die letzten Zweifel um den Klassenerhalt auszuräumen.

Mannschaft gut unterwegs

„Bei uns ist die Mannschaft nach wie vor im Training gut unterwegs und wird versuchen, die kleine Chance auf die vorderen Plätze zu erhalten. Durch die gelb-rote Karte von Niklas Weißenberger ist eine erneute Umstellung notwendig. Marco Haller steht wieder zur Verfügung, allerdings ist der Einsatz von Fabian Weiß, Reizung der Patellasehne, noch offen. Auch Carl Murphy hat wieder trainiert, auch hier muss man abwarten, wie die Reaktion auf die Belastung ist“, erklärt der Trainer seine Personalsituation.

Das große Manko und die negative Serie der Sportfreunde in der Rückrunde der Verbandsligasaison ist auch darauf zurückzuführen, dass Dietterle immer wieder, sei es verletzungsbedingt oder aus sonstigen Gründen, seine Mannschaft umstellen musste. Doch egal, welche Elf in Sindelfingen zu Werke geht: Nur ein Sieg zählt, will man die theoretische Chance auf den Relegationsplatz wahren. Das Hinspiel gewannen die Dorfmerkinger mit 4:0. Die Tore erzielten Weiß, Benjamin Schiele, Christian Scherer und Tim Brenner.

Abfahrt des Mannschaftsbusses: 11 Uhr am Sportheim Talblick. Es besteht Mitfahrgelegenheit. Anmeldung jedoch unbedingt unter Telefon 07326/6735 erforderlich. (jsc)