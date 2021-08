Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Optikergeschäft in der Löwenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag 850 Euro Bargeld aus einer Ladenkasse in einem Optikergeschäft in der Löwenstraße erbeutet.

Das Pärchen betrat gegen 15 Uhr den Laden, in dem es sich zunächst nach diversen Brillen erkundigte. Letztlich erstand das Paar aber nur einen Brillenputzspray im Wert von 1,95 Euro.

Während des Zahlvorgangs verwickelte der Begleiter der Frau den Angestellten des Geschäftes in ein Gespräch, in dessen Verlauf die Frau zunächst unbemerkt in die Kasse griff und das Geld entwendete. Erst nachdem die beiden Unbekannten den Laden verlassen hatten, bemerkte der Angestellte den Diebstahl.

Die Frau ist etwa 1,63 Meter groß, hat schwarze Haare und einen dunklen Hautton. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat einen Vollbart, kurze schwarze Haare und ebenfalls einen dunklen Hautton. Die beiden Personen haben lediglich Englisch gesprochen.