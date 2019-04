„Die Tabelle spielt aktuell keine Rolle“

Erstmals seit Anfang November hat Fußball-Bezirksligist SV Neresheim seine Tabellenführung wieder an die SG Bettringen abtreten müssen. An ihrer neuen Rolle als Verfolger stören sich die Klosterstädter aber in keinster Weise, wollen nach drei sieg- und torlosen Spielen in Folge nun aber gegen den unberechenbaren Aufsteiger AC Milan Heidenheim die Wende erzwingen.

Derzeit durchleben die Neresheimer ihre längste Durststrecke in dieser bislang so erfolgreichen Spielzeit. Dem unglücklichen 0:1 im Derby gegen Waldhausen aufgrund des Gegentreffers in der Nachspielzeit folgte ein achtbares 0:0 beim Tabellendritten in Nattheim und zuletzt mit dem 0:4 in Neuler die höchste Saisonpleite. Nach jeweils einem Gegentor kurz vor und nach der Pause stellte der SVN gegen den Viertplatzierten auf eine defensive Dreierkette um – und rannte folglich ins offene Messer. „Das steht jetzt leider so in den Büchern drin, aber wir können damit umgehen“, sagt Stefan Aubele und bedauert zugleich, dass der Doppelspieltag an Ostern abgeschafft wurde: „Da hätten wir diese Scharte direkt wieder auswetzen können.“

Von Krisenstimmung sei man auf dem Härtsfeld allerdings noch weit entfernt, wie der Abteilungsleiter betont. „Die Tabelle interessiert uns aktuell nicht. Ob wir nun Zweiter oder Erster sind, das spielt für uns aktuell keine Rolle“, so Aubele, „wir sind total tiefenentspannt, ruhig und fokussiert. Jetzt steht der AC Milan auf der Agenda, alles andere ist unwichtig.“ Der Aufsteiger aus Heidenheim (11./25) hat sich als wahre Wundertüte entpuppt, errang knapp die Hälfte seiner Zähler gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Auch der SVN tat sich beim 1:0-Hinspielerfolg äußerst schwer mit den kampfstarken Gegnern.

Am Sonntag bauen die Neresheimer auf ihre Heimstärke, um dem Negativtrend zu entkommen. „Wir wissen um unsere Stärken, aber wir müssen giftiger und galliger auftreten als zuletzt“, fordert Aubele, „denn unser Ziel muss es sein, dominant aufzutreten, und frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Der AC Milan soll schnell wissen, dass es in Neresheim nichts zu holen gibt.“ Dazu muss der SVN zunächst sein derzeit größtes Manko überwinden und nach insgesamt 300 torlosen Minuten am Stück den Bann vor dem gegnerischen Tor durchbrechen. Aubele: „Wir spielen zwar ordentlichen Fußball, kreieren aber zu wenige Torchancen – das sieht man an den Ergebnissen. Wir haben erkannt, dass wir mehr für die Offensive tun müssen und das nicht an vorderster Front bei unseren Stürmern. Unüblich für uns war, dass wir in vier Spielen nacheinander neunmal Pfosten oder Latte getroffen haben.“ Mit mehr Treffsicherheit will der SVN in die Erfolgsspur zurückkehren und zugleich dafür sorgen, dass der neue Spitzenreiter aus Bettringen bis zum direkten Duell in drei Wochen nicht davonziehen kann. Die Klosterstädter bemühen sich aber weiterhin konsequent darum, jede Meisterschaftsambitionen klein zu reden. „Erst wenn wir zum Saisonende im Juni auf Platz eins sind, werde ich vom Aufstieg reden“, meint Aubele schmunzelnd und fügt hinzu: „Denn noch sind 21 Punkte zu vergeben und einige unserer Konkurrenten sind richtig gut drauf. Das kann noch alles ziemlich eng werden.“

Haushoher Favorit in Ellwangen

Und auch wenn der Abteilungsleiter es abstreitet, so werden die Neresheimer an diesem Spieltag sicherlich mit einem Auge zum Lokalrivalen nach Unterkochen blicken. Dort wird der FVU (9./35), der im neuen Jahr noch nicht so richtig in Tritt gekommen und um einige Tabellenplätze abgerutscht ist, versuchen, Bettringen zu stürzen. Tatsächlich dürfen aber auch drei Verfolger des Spitzenduos weiterhin Aufstiegshoffnungen hegen. Der SV Waldhausen (5./41) muss seine zuletzt aufsteigende Formkurve im Heimspiel gegen die TSG Schnaitheim (7./38) bestätigen. Der TV Neuler will gegen die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (10./26) eine weitere Heim-Gala folgen lassen und nachlegen. Als haushoher Favorit reist derweil die TSG Nattheim (3./44) zum Schlusslicht FC Ellwangen (16./15). Für die Ellwanger zieht sich die Schlinge im Abstiegskampf immer weiter zu. Nach fünf Niederlagen am Stück ist der Rückstand zum Relegationsplatz auf sieben Zähler angewachsen – und das bei nur noch sieben ausstehenden Partien. Sollte Ellwangen nun erneut leer ausgehen und der SV Wört (13./22) zugleich gegen seinen Mitaufsteiger TSG Hofherrnweiler II (6./39) überraschen, käme dies wohl schon einer Vorentscheidung gleich und der FCE müsste für die Kreisliga A planen. Überlebenskampf pur verspricht auch das Duell VfL Gerstetten (12./24) gegen SF Lorch (15./18). Der auf einem Abstiegsrang platzierte TV Heuchlingen (14./19) muss beim SV Lauchheim (8./37) antreten, der wiederum seine Position im vorderen Mittelfeld festigen möchte.