„Die stärkste Bezirksliga aller Zeiten“

Aufbruchstimmung in der Klosterstadt: In der vergangenen Runde musste der SV Neresheim lange um den Klassenverbleib bangen, nun ist dem Fußball-Bezirksligisten der Saisonstart erstmal geglückt. „Wir wollen in ruhigeres Fahrwasser kommen“, betont Abteilungsleiter Stefan Aubele. Nach turbulenten Monaten ist nun erstmal Bodenständigkeit angesagt.

Nicht umsonst gibt man sich bescheiden – denn hinter dem SVN Klosterstädtern liegt „ein Katastrophenjahr, wie ich es in 15 Jahren meiner Tätigkeit nicht erlebt habe“, so Aubele. Aus „taktischen Gründen“ hatte der Abteilungsleiter sein Amt in der vergangenen Rückrunde kurzzeitig aufgegeben und wollte damit nach eigener Aussage „Verantwortung tragen“ für die sportliche Misere. „Ich wollte den Druck von der Mannschaft nehmen und das hat Gott sei Dank geklappt“, blickt der 41-Jährige zurück und ist dabei besonders dem 37-jährigen Vereinsurgestein Sven Palinkas dankbar: „Ich wusste schon immer, dass in `Pale` ein guter Trainer schlummert. Er ist in die Bresche gesprungen und hat uns vor dem Abstieg gerettet.“

Solch turbulente Zeiten sollen endgültig der Vergangenheit angehören – das ist zumindest die Devise. „Wir wollen zurück in ruhiges Fahrwasser gelangen und Ergebnisse statt Worte sprechen lassen“, erklärt Aubele. Dass mit dem Erreichen der dritten Bezirkspokalrunde und dem 1:0-Heimerfolg am ersten Spieltag gegen Neuler der Saisonauftakt vorerst einmal gelungen erscheint, will er jedoch nicht überbewerten: „Die klassentieferen Pokalgegner waren kein Gradmesser und Neuler hätte in diesem knappen Spiel durchaus einen Punkt mitnehmen können, das muss man fairerweise sagen und wir wissen dies auch richtig einzuschätzen.“

Besonders bemerkenswert: Das Durchschnittsalter der Startelf am vergangenen Sonntag betrug 22,6 Jahre, wobei Torschütze Nenad Dedic (28) der älteste SVN-Akteur auf dem Platz war. Der laut Aubele „krasse Umbruch“, wobei man sich bereits in der Rückrunde von einigen Spielern getrennt hat, sei das Ergebnis langer Beratungen: „Wir sind in der gesamten Vorstandschaft hart mit uns ins Gericht gegangen und wollten weg von alten Strukturen.“

Um die erfahrenen Sven Lukina (27) und Denis Werner (25) wollen die Klosterstädter nun eine neue Mannschaft mit glänzender Perspektive aufbauen, zudem steht Toni Akriavidis künftig als Co-Trainer an der Seite von Sven Palinkas. „Wir haben nun ganz andere Charaktere im Team“, schwärmt Aubele, der nach dieser Frischzellenkur eine Favoritenrolle in der neuen Saison direkt abweist: „Wenn die Mannschaft in zwei Jahren noch zusammen ist, dann können wir gerne darüber reden. Aber erstmal müssen wir Geduld haben. Die oberste Prämisse lautet, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“

Härtetest im Häselbachstadion

Am Sonntag wartet zunächst einmal der nächste Härtetest auf die verjüngte Palinkas-Elf. „Einen Punkt würde ich im Vorfeld sofort unterschreiben“, gibt der Abteilungsleiter vor dem Gastspiel seines SV Neresheim (5./3 Punkte) beim FV Unterkochen (7./1) zu Protokoll. „Es wird ein extrem schweres Spiel, denn Unterkochen hat personell aufgerüstet und wir sind dort ganz klarer Außenseiter“, so Aubele. Doch möglicherweise bekommt der FVU die spielerische Qualität der jungen, bodenständigen Neresheimer zu spüren – chancenlos ist der SVN beim Derby im Häselbachstadion keineswegs.

Dass Stefan Aubele in diesem Jahr „stärksten Bezirksliga aller Zeiten spricht“, kommt nicht von ungefähr. Bereits am ersten Spieltag gab es erste dicke Überraschungen und insbesondere die Aufsteiger wussten zu überzeugen. Der SV Wört (7./1) holte trotz 80-minütiger Unterzahl einen wertvollen ersten Zähler gegen die ambitionierten Unterkochener und würde nur allzu gerne beim VfL Gerstetten (13./0) weiterpunkten. Die TSG Hofherrnweiler II (7./1) kann unbeschwert und dank dem 2:2 gegen Lorch aus der Vorwoche auch durchaus selbstbewusst beim Landesliga-Absteiger SG Bettringen (2./3) antreten.

Titelfavorit SV Waldhausen (11./0) hingegen stolperte vor heimischer Kulisse mit 0:1 gegen den TV Heuchlingen (5./3) und wird nun alles daransetzen, einen Fehlstart zu vermeiden. Das Auswärtsspiel beim SV Lauchheim (4./3) dürfte für den amtierenden Vizemeister aber alles andere als eine dankbare Aufgabe darstellen, denn immerhin konnte der SVL durch den 2:0-Sieg in Ellwangen einen positiven Auftakt verbuchen.

Im Nachbarschaftsduell TV Neuler (11./0) gegen FC Ellwangen (15./0) wird am Sonntag zumindest einer der beiden Konkurrenten seinen ersten Punktgewinn verbuchen können. Zum ersten Mal in seiner noch jungen Bezirksliga-Historie belegt die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (16./0) momentan den letzten Tabellenplatz, könnte sich jedoch bei der Heimpremiere gegen Liganeuling AC Milan Heidenheim (13./0) für die 0:3-Auftaktpleite in Nattheim revanchieren.