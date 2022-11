Die Sportfreunde Dorfmerkingen schlagen sich selbst

Manchmal gibt es Fußballspiele, die man sich nicht erklären kann. Jüngstes Beispiel, der Auftritt der Sportfreunde Dorfmerkingen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Obwohl die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle mit 2:0 geführt hat, fast 70 Minuten in Überzahl war und unzählige Chancen hatte, ging man am Ende mit 2:4 als Verlierer vom Feld.

Die Härtsfeld-Kicker gingen bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Getroffen hatte Kapitän Marc Gallego - Nach wunderbaren Kombinationen über Sangar Aziz, Daniel Nietzer und Sime Pesic. Lediglich zwei Minuten später gab es einen Freistoß für die Dorfmerkinger in der Hälfte der Gastgeber. Maximilian Eiselt nahm sich der Sache an – und Yannik Schmidt traf per Kopf zum viel umjubelten 2:0. Fast im Gegenzug gab es zum Entsetzen der Dorfmerkinger Elfmeter für die Hausherren. Torhüter Christian Zech hält in einer Eins-zu-EinsSituation den Ball. Das Leder ging dabei ins Seitenaus. Alle erwarteten einen Eckball, doch der Schiedsrichter pfiff Elfmeter. Nedim Pepic verwandelte zum 1:2. In der 23. Minute wurde Daniel Nietzer von Josip Biljeskovic von den Beinen geholt. Die Folge war die Ampelkarte. So waren die Sportfreunde fast 70 Minuten lang in Überzahl und hätten vor der Pause noch auf 3:1 erhöhen können. Es blieb allerdings bei der knappen 2:1-Führung.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Marc Gallego den dritten Treffer der Sportfreunde auf dem Fuß, sein Abschluss ging allerdings haarscharf am Tor vorbei (47. Minute). Stattdessen fiel in der 50. Minute das 2:2. Torschütze war Bastian Joas. Die Gäste zeigten sich von diesem Ausgleichstreffer jedoch unbeeindruckt und spielten weiter nach vorne. Es folgten in dieser zweiten Halbzeit Chancen im Minutentakt. Doch entweder ging der Ball haarscharf am Tor vorbei, an die Latte, an den Pfosten oder Torhüter Marko Gavric parierte stark. So kam es, wie es schließlich kommen musste. Calcio Leinfelden-Echterdingen konterte zweimal und erzielte dabei zwei Treffer. Beide Tore erzielte Joao Victor Schick (67. und 71. Minute). Es blieb beim bitteren 2:4 aus Sicht der Gäste.