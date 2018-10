Die Spitzenteams duellieren sich gegenseitig

Die Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B blicken mit Spannung der finalen Phase der Vorrunde entgegen. Am Sonntag stehen zahlreiche wegweisende Verfolgerduelle auf dem Programm, so dass sich die Konstellation an der Tabellenspitze grundlegend verändern könnte.

Kreisliga B III: Fachsenfeld/Dewangen (1./22 Punkte) hat die einmalige Chance, den derzeit aussichtsreichsten Verfolger noch weiter zu distanzieren. Denn bereits am Freitagabend eröffnet der Klassenprimus mit dem Gipfeltreffen bei Union Wasseralfingen II (2./15) den neunten Spieltag. Die potenziellen Aufstiegskandidaten treten derzeit äußerst unbeständig auf, Paradebeispiel ist Eggenrot (3./13). Der Drittplatzierte darf sich bei Neuler II (5./13) keinen weiteren Ausrutscher leisten. Immer besser in Form kommt Rosenberg (4./13), das zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen blieb und sich beim TSV Hüttlingen II (8./12) für die 0:3-Pleite in der ersten Pokalrunde revanchieren möchten. Gleichauf liegt weiterhin auch die SG Schrezheim (6./13), die auf den Vorletzten FC Ellwangen II (13./4) trifft. Auch für Jagstzell (7./13) ist ein Auswärtsdreier Pflicht, doch die Remiskönige des SV Dalkingen (9./11) werden dem Vorjahresdritten sicherlich alles abverlangen. Derweil besitzt Rindelbach/Neunheim (10./10) die Gelegenheit, nach oben vorzurücken, ein Erfolgserlebnis gegen die im Aufwind befindliche DJK SV Aalen (11./7) vorausgesetzt. Am Tabellenende rangiert der SV Wört (14./4), der gegen die ligaweit schwächste Abwehr des SSV Aalen II (12./5) auf die Trendwende hoffen darf.

Kreisliga B IV: Riesbürg (1./21) muss gegen Ohmenheim (3./19) bestehen. Dass Ohmenheim nach vier Siegen in Folge mit breiter Brust anreisen wird, macht es keinesfalls einfacher. Der Zweite ist gegen Zöbingen gefordert. Die vergangenen sechs Partien gegen den FSV (6./13) konnte Unterschneidheim (2./20) allesamt für sich entscheiden. Zeitgleich kommt es in Kösingen zum Aufeinandertreffen des bis dato heimstärksten mit dem auswärtsstärksten Team der Liga. Der gastgebende Sportclub (5./15) hat vor eigenem Publikum bislang keinen einzigen Punkt abgegeben, Tabellennachbar Nordhausen-Zipplingen (4./16) ist noch ungeschlagen auf fremden Plätzen – eine der beiden Serien muss nun reißen. Ebenso bedeutsam für beide Kontrahenten ist auch das Verfolgerduell zwischen Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (8./13) und Elchingen (7./13). Lippach (10./9) hat bisher nur auswärts gepunktet hat und reist zumindest leicht favorisiert zu Waldhausen II (12./6). Im Lager des FC Röhlingen (9./9) hat der 3:0-Erfolg gegen den SVW II für Hoffnung gesorgt. Im Gastspiel beim SV Lauchheim II (13./4) wollen die Röhlinger nun nachlegen. Im Kellerduell zwischen Unterkochen II (11./6) und der noch sieglosen SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (14./1) bietet sich die Chance, die eigene Durststrecke zu beenden.

Kreisliga B V: Härtsfeld (7./9) hat zwar die meisten Tore aller Teams erzielt und mit Christian Schurr (12 Saisontore) den treffsichersten Mann der Liga in seinen Reihen, der Saisonstart verlief aber dennoch sehr durchwachsen. Der Absteiger liegt bereits um zehn Zähler hinter der Tabellenspitze zurück, weshalb gegen den SV Bolheim (9./6) dringend ein Heimsieg her muss. Auernheim/Neresheim (3./15) ist in den vergangenen Wochen ein wenig zurückgefallen. Ein erfolgreicher Auftritt im Verfolgerduell gegen Giengen (6./11) würde der SGM helfen, den dritten Rang zu festigen.