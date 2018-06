Die Spiele können beginnen

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist am Wochenende (8./9. Juni 2018) Veranstalter des 13. Deutschen Altherren Supercups und Gastgeber der Ü-32-Fußball-Elite. Mannschaften wie der FC Bayern München, Hertha BSC Berlin, Wormatia Worms, der VfB Lübeck oder der Torgelower FC Greif werden im VR-BANK Sportpark, dem Sportgelände im Greut und dem Trainingsplatz des VfR Aalen um die begehrteste Trophäe Deutschlands kämpfen. Langsam, aber sicher steigt die Vorfreude bei den Verantwortlichen des Weststadt-Clubs. Eine Woche vor der Weltmeisterschaft in Russland verwandelt die TSG Aalen in das Fußball-Mekka Ostwürttembergs.

Neben namhaften Mannschaften werden auch einige ehemalige Bundesliga-Spieler, wie Roy Präger (ehemals Hamburger SV, VfL Wolfsburg), Nico Frommer (1. FC Heidenheim) Uwe Möhrle (FC Augsburg, VfL Wolfsburg) oder Francis Kioyo (1. FC Köln, TSV 1860 München) beim 13. Deutschen Altherren Supercup Ü 32 mitwirken. Diese Konstellation hat das bedeutendste Turnier seit einigen Jahren nicht mehr erlebt. „Wir planen seit mehreren Jahren diesen Supercup. Woche für Woche trafen wir uns, um einen reibungslosen Ablauf des Turniers, sowie ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Jetzt befinden wir uns in den letzten Zügen und freuen uns auf eine schöne 13. Auflage des Supercups“, sagt Markus Bezler, Leiter der Organisationskomitees der TSG.

Er wird mit seiner TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Gruppe A gegen den MSV Börde Magdeburg, den VfB Lübeck, den SSV Bornheim und den SV Broitzem um den Einzug in die K.o.-Runde kämpfen. Eine Gruppe, die man nicht unterschätzen darf.

„Wir sind jetzt zum fünften Mal bei diesem Turnier mit von der Partie und wissen, dass wir in jedem Spiel an die Grenze gehen müssen, sonst ernten wir nichts“, so Bezler weiter. Die Gastgeber werden von Joachim Paluch und Mario Katinic betreut. Beide werden alles daran setzen, damit die heimischen Zuschauer ihre TSG so lange, als möglich im Turnier sehen werden. „Wir haben intensiv gearbeitet in den vergangenen Wochen und Monaten. Wir haben 22 Spieler mit dabei, sodass wir die besten Formationen auf das Feld schicken können. Für alle ist es ein Highlight in ihrer Fußballkarriere. Jeder wird alles einbringen, sodass wir im Kollektiv bestehen können“, sagt Joachim Paluch.

Spende an Cacau-Stiftungen

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wird einen Teil des Erlöses des Turniers an einen wohltätigen Zweck spenden. Nachdem Guido Buchwald als „Losfee“ im Dezember für die Gruppenauslosung verantwortlich war, haben sich die Verantwortlichen entschieden an die Stiftungen Deutsche-Kinder-Suchthilfe und Bettermarks des ehemaligen Fußballnationalspielers Claudemir Jeronimo Barreto alias Cacau zu spenden. Die Stiftung Deutsche Kinder-Sucht-Hilfe sieht ihren Auftrag darin, Kinder und Jugendliche vor Suchtgefahren zu bewahren, dem Alkohol- und Drogenmissbrauch vorzubeugen und Heranwachsende mit christlichen Grundwerten bekannt zu machen. Bettermarks ist ein von Lehrern und Didaktikern entwickelter Online-Mathetrainer. Mit ihm können Schüler der Klassenstufen 4-10 in Mathe Übungen rechnen. Mit Hilfe zahlreicher verschiedener Funktionen und einem stetig wachsenden Aufgabenpool trainiert „bettermarks“ jeden Schüler ganz individuell. „Mit Guido Buchwald konnten wir einen Weltmeister aus der Region für die Auslosung gewinnen. Wir bleiben auch bei der Spende unserer Linie treu und unterstützen Projekte eines ehemaligen Fußballprofis aus unserer Region. Cacau war ein sehr fairer Spieler auf dem Feld und ist auch neben dem Platz ein großes Vorbild des deutschen Fußballs“, sagt Bezler.