Die Sicherheit der Dewanger ist in guten Händen

18-mal ist die Dewanger Feuerwehrabteilung im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausgerückt. Dazu kamen 20 Übungen, Sonderübungen, Lehrgänge, Weiterbildungen und Übungsabende. Die 36-köpfige Truppe ist auf einem „absolut tollen Ausbildungsstand“ und die Dewanger können sich voll auf sie verlassen, freute sich Ortsvorsteher Eberhard Stark als einer der Grußgäste bei der Hauptversammlung der schlagkräftigen Abteilung. Besonderen Wert legt die Dewanger Wehr auf die Ausbildung des Nachwuchses. Hier gab es einen Wechsel bei der Leitung: Nach über 15 Jahren gab Georg Eßwein sein Amt als Jugendfeuerwehrwart ab. Zu seinem Nachfolger wurde Markus Woletz gewählt.

Abteilungskommandant Karl-Heinz Wild zählte die Einsätze des vergangenen Jahres auf. Der größte war der Brand einer Werkshalle in Fachsenfeld, zu dem die Dewanger Wehr mit ausgerückt war. Im Dezember bekam sie den neuen Mannschaftstransportwagen (wir berichteten). Wild dankte der Verwaltung für die „Sammelbestellung“ – dadurch konnte man eine Kostenersparnis nutzen und in konjunkturstarken Jahren einen Investitionsstau vermeiden. Nun hoffe die Abteilung, dass man sich im Jahr 2024 über ein neues Löschfahrzeug freuen könne. Auch Michael Felgenhauer (Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung) blickte auf das vom Gemeinderat beschlossene, elf Millionen Euro umfassende Investitionspaket bis 2028 voraus. Er versicherte, dass die Stadt für Investitionen in ihre Feuerwehrabteilungen immer ein offenes Ohr habe. Man könne die hervorragende Arbeit der Dewanger Feuerwehr gar nicht hoch genug schätzen für ihren Dienst am Nächsten, für den sie Zeit, Geld und sogar das eigene Leben einsetzt. Besonders hob Felgenhauer auch die sehr aktive Jugendfeuerwehr hervor. Die hat, wie Wild später erklärte, Georg Eßwein sehr stark geprägt und kräftig vorangebracht. So stammen aktuell 17 der 36 Aktiven aus der Jugendfeuerwehr, aktuell hat sie 15 Mitglieder. Angesichts der vielen Aktivitäten der Dewanger Truppe zollte Stark ein „Hut ab!“: Die Dewanger könnten froh über so eine aktive und engagierte Truppe sein.

Ein großes Lob an die Abteilung und ihren Kommandanten gab es auch vom Stadtkommandanten Kai Niedziella. Besonders erfreulich sei auch die gute Jugendarbeit. Die sei sehr wichtig, um den Nachwuchs für die Feuerwehr „bei der Stange“ und einen „Sockel“ von 30 Aktiven zu halten.

Langjährige Aktive geehrt

Neben der Wahl des Jugendwarts standen noch die Kassenprüfer-Wahlen an. Gewählt wurden Reiner Weingart und Lea Abele. Außerdem gab es Ehrungen langjähriger Aktiver: für 15 Jahre Feuerwehrdienst Edmund Abele, Rolf Winkler, Christian Ritter und Oliver Reeb; für 40 Jahre Feuerwehrdienst Wolfgang Bihr.

Befördert wurden im Rahmen der Hauptversammlung Carolin Ilg, Jonathan Domhahn, Daniel Eßwein, Philip Hammer und Nicolas Styrnol zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau, Julia Mayer zur Oberfeuerwehrfrau.