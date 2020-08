Die SHW Bergkapelle Wasseralfingen gibt ein virtuelles Konzert

Da staunten die Jogger am frühen Sonntagmorgen an der Wasseralfinger Schillerlinde nicht schlecht. Rund 30 Musikerinnen und Musiker in der traditionellen Uniform der SHW Bergkapelle Wasseralfingen probten nicht nur, sondern spielten quasi vor Publikum – wenn auch nur vor einem virtuellen. Drei Kameras und eine Tonstation waren positioniert und „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ klang aus den Instrumenten.

Auch das weithin bekannte Ensemble war von den Corona-Verordnungen betroffen und konnte seit März nicht mehr gemeinsam proben oder auftreten. Dirigent Günter Martin Korst beschreibt, wie schwierig es ist, ein so großes Ensemble trotz der Lockerungen, die mittlerweile ein Musizieren unter strengen Auflagen zwar ermöglichen, zu beschäftigen. „Gemeinsame Proben mit rund 75 Musikern sind ausgeschlossen. Also haben wir lange überlegt, was möglich wäre.“

Viele Musikvereine haben via Internet und Soziale Medien miteinander kommuniziert. Aber der Vorsitzende der Bergkapelle Eugen Krämer betont, dass das den Verantwortlichen zu wenig war. „Wir wollten uns mit etwas Sinnvollem beschäftigen und das auch unserem Publikum darbieten.“

So kam man schon sehr bald auf den Gedanken, ein digitales Konzert im Internet zu veranstalten. So etwas zu realisieren, kostet allerdings viel Geld und entsprechendes Know-how.

Nach einigen Vorüberlegungen beschloss man, bei der Baden-Württemberg Stiftung einen Förderantrag zu stellen. Dem Antrag wurde entsprochen wurde und das digitale Konzert mit 20 000 Euro unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass unser Projekt einen solchen Anklang fand“, betont Korst.

Der Dirigent war als musikalischer Gesamtleiter für die Organisation im Vorfeld zuständig. Eine studierte Mediendesignerin und Musikerin in der Bergkapelle leitete die Aufnahmen. Sie wurde von einem engagierten Team aus den eigenen Reihen unterstützt.

Den Rahmen für das Konzert bildet ein musikalischer Spaziergang durch Wasseralfingen, der von Alfons Hug moderiert wird. So spaziert man vom Tiefen Stollen zum Betsaal in der Erzgrube, besucht das Gießereimuseum und trifft sich zur Andacht an der Schillerlinde. An allen Stationen erfährt man von Hug etwas über die Geschichte des Orts und den Besonderheiten dieser Stätten.

Das Besondere sind dann die musikalischen Beiträge der Mitglieder der Bergkapelle. Ein Duo aus Saxofon und Orgel, diverse Ensembles vom Trio bis zum großen Blechbläserchor und ein kleines Orchester unterhalten die Zuschauer mit einem launigen musikalischen Programm. Von Vivaldi über das Geburtstagskind Ludwig van Beethoven bis zum Spirituell ist fast alles dabei.