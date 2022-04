Die SHW-Bergkapelle meldet sich zurück

Das letzte Dreikönigskonzert der SHW-Bergkapelle liegt jetzt schon über zwei Jahre zurück. In den Pandemiezeiten haben die Verantwortlichen des sinfonischen Blasorchesters immer wieder ein Konzert in verschiedenen Formaten geplant, das aber durch aktuelle Ereignisse und Vorschriften auch immer wieder abgesagt werden musste. Jetzt endlich können die Musikerinnen und Musiker wieder auf die Konzertbühne zurückkehren und das eigentlich für den 6. Januar geplante Konzertprogramm nun am Sonntag, 15. Mai, um 15 Uhr in der Stadthalle Aalen zur Aufführung bringen.

Dirigent Günter Martin Korst hat mit seinen beiden Orchestern unter dem Motto „All we need is love“ für den Wonnemomnat Mai ein Programm rund um die Liebe einstudiert. So präsentiert die SHW-Bergkapelle den „Einzug der Gäste“ aus der Oper „Tannhäuser“ von Richard Wagner. Kernthema der Oper ist der Streit beim Sängerkrieg auf der Wartburg über die hohe und die sinnlichen Liebe, der Tannhäuser zur Pilgerreise nach Rom zwingt und erst Erlösung in der wahren Liebe durch Elisabeth von Thüringen erfährt. Ebenfalls im ersten Programmteil kommt die viersätzige Konzertsuite „Deliverance“ des Schweizer Komponisten Etienne Crausaz zur Aufführung. In den vier Sätzen erfährt das musikalische Grundthema nach und nach eine Befreiung (Deliverance) von einer in Moll geprägten Sicilienne hin zu einem fröhlichen Finale mit optimistischen Klängen in Dur. Ein Sinnbild für die Situation aller kulturtreibenden Vereinen in den letzten zwei Jahren der Pandemie.

Eine Premiere erlebt das Publikum durch die Zusammenarbeit der SHW-Bergkapelle mit einer Sängerin. Für dieses besondere Konzert hat sich das Orchester die Nürnberger Sopranistin Silke Schrape eingeladen. Die ehemalige Stipendiatin der Richard-Wagner-Gesellschaft ist mittlerweile eine renommierte Sopranistin im In- und Ausland und als Stimmbildnerin für den berühmten Windsbacher Knabenchor tätig. Gemeinsam mit wechselnden Besetzungen der Bergkapelle wird sie zwei Mozart-Arien aus den Opern „Die Zauberflöte“ und „Le Nozze di Figaro“ sowie die Gershwin-Klassiker „Embraceable You“ und „‘s Wonderful“ aufführen. Im zweiten Konzertteil wird man Silke Schrape dann noch einmal mit einem Salonorchester mit den weltbekannten Hollaender-Chansons „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ und „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ hören.

Unter der traurigen, pandemiebedingten Absage der Kanada-Reise und den sehr schwierigen Zeiten während des Lockdowns hat das Jugendorchester sehr gelitten. „Wir haben viele der älteren Musikerinnen und Musiker während des Lockdowns – auch altersbedingt – verloren, ohne unsere sonst gewohnten Nachwuchswerbung machen zu können. Da ging zwei Jahre fast nichts“, erklärt der Vorsitzende Eugen Krämer. Und trotzdem präsentiert die Bergkapelle ein neues, wenn auch sehr viel jüngeres Jugendorchester. Für viele der jugendlichen Musikerinnen und Musiker wird das Konzert zum ersten großen Auftritt. Sie präsentieren mit der afrikanischen Rhapsodie „Serengeti“ und dem neuseeländischen Seashanty „Wellerman“ ein buntes Programm, eher die „Großen“ wieder mit der „Merry Music“ und den „Songs from the States“ auch ihre unterhaltende Seite zeigen.

Beim Konzert gelten die aktuellen Coronaregeln. Der Eintritt ist frei.