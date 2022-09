Die SG2H-Herren starten in die neue Saison

An diesem Samstag startet die erste Herrenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen in die neue Landesliga-Saison. In der Wasseralfinger Talsporthalle trifft die SG um 20.30 Uhr auf die MTG Wangen 2.

In der SG2H-Mannschaft hat es im Vergleich zur vergangenen Saison ein paar Veränderungen gegeben. Stefan Linsenmaier hat seine Handballkarriere beendet und Marius Haas fehlt der Mannschaft bis Ende Dezember aufgrund seines Auslandssemesters. Nico Tzinieris unterstützt die zweite Mannschaft, nachdem er in der Vorbereitung geschäftlich verhindert war. Neu im Team ist Yannik Haas, der von der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf zurück zur SG gewechselt ist. Allerdings hat er sich im letzten Saisonspiel bei der HSG schwerer verletzt, sodass er die Mannschaft längerfristig nur von der Bank unterstützen kann. Jonas Müller rückt aus der zweiten Mannschaft auf, und ergänzt die Mannschaft am Kreis. Colin Schneider wechselte im Sommer von der HSG Oberkochen/Königsbronn zur SG2H.„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in der Landesliga und auf die lautstarke Unterstützung der SG-Fans“, so Neuzugang Colin Schneider. Trainer Matthias Haas und Co-Trainer Alexander Jörg treten in die Fußstapfen von Sebastian Adam und Jan Eglauer.

Die MTG Wangen 2 wurde in der vergangenen Saison mit einem Punktekonto von 21:15 Fünfter und lag somit nur zwei Plätze hinter der SG, die die Saison mit 23:13 Punkten auf dem dritten Platz abschloss. Das Heimspiel in der vergangenen Saison konnte die SG2H mit 29:28 für sich entscheiden, verlor jedoch auswärts deutlich und verdient mit 25:31. Die MTG Wangen 2 stellte die Grün/Roten Landesligahandballer immer wieder vor große Probleme - mit Würfen aus dem Rückraum und hohem Tempospiel. Damit ist klar, dass die Mannschaft von Trainergespann Matthias Haas/Alexander Jörg vor heimischer Kulisse ihr bestes Spiel zeigen muss, wenn man erfolgreich in die Saison starten möchte.