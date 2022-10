Die SG MADS Ostalb feiert den vierten Sieg in Serie

Die Oberliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb haben mit 3:1 gegen den TV Rottenburg 2 gewonnen.

Die Bundesligareserve aus der Bischofsstadt erwies sich wie erwartet als technisch hervorragend ausgebildetes, äußerst bewegliches Team, konnte aber im Anfangssatz mit ihren Aufschlägen die mit absoluter Präzision arbeitende MADS-Annahme um Lukas Schmid und Libero Manuel Fuks nicht erschüttern. Sämtliche Bälle wurden Zuspieler Dominik Kelsch ideal serviert, dieser konnte alle Angreifer mit präzisen Bällen füttern, über die Zwischenstände von 13:6 und 22:14 konnten sich die Gastgeber den ersten Satz klar mit 25:18 sichern.

In der Satzpause kam ein weder vom Aalener Trainerteam, noch vom Schiedsgericht nicht erkannter Fehler ins Bewusstsein, dass Libero Manuel Fuks nicht auf dem elektronischen Spielberichtsbogen abgehakt war. Er durfte ab sofort nicht weiterspielen und der erste Satz ging mit 25:0 an Rottenburg. Die Aalener hatten diesen kleinen Schock zu Beginn des zweiten Satzes noch nicht ganz verarbeitet, und leisteten sich bis zum Stande von 2:6 einige Annahmefehler. Danach funktionierte die ohne Libero agierende MADS-Annahme wieder hervorragend: Jonas Brenner über die Mitte und Jürgen Anciferow von außen imponierten mit knallharten Angriffen, schnell stand es 7:7. Niklas Bareiß nach cleverem Zuspiel von Johannes Kamper sorgte für den 25:20-Erfolg und somit dem Satzausgleich. Auch im dritten Abschnitt bekam der Rottenburger Block die äußerst variablen Außen Lukas Schmid und Jürgen Anciferov niemals in den Griff, der dritte Satz ging mit 25:19 wieder klar an die Gastgeber.

Ein wie aus einem Guss spielendes MADS-Team beherrschte den Gegner auch im vierten Satz ganz klar. Mit krachenden Schnellangriffen durch Jonas Brenner und Christoph Klein, nach perfekten Pässen durch Dominik Kelsch und Johannes Kamper, sowie spektakuläre Blocks von Fabian Dietz wurde der Gegner regelrecht an die Wand gespielt. Mit 25:13 hatten die Gäste nicht die Spur einer Chance.

Nach diesem vierten Sieg in Folge hab n sich die Ostalb Volleyballer an der Tabellenspitze etabliert und den seitherigen Tabellenzweiten klar distanziert.